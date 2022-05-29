ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول

باريس-سانا

أحرز ريال مدريد الإسباني لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه اليوم على ليفربول الإنكليزي بهدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب فرنسا الدولي.

وسجل هدف الفوز الوحيد لريال مدريد جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

يذكر أن ريال مدريد أحرز اللقب الـ 14 في تاريخه وابتعد في صدارة الفرق الأكثر تتويجاً بالبطولة الأوروبية المرموقة “التشامبيونز ليغ”.

بينما توقف رصيد فريق ليفربول عند 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency