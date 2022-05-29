إيران: على أمريكا اتخاذ قرارات سياسية مهمة لإحياء الاتفاق النووي

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني أن إيران تسعى للحصول على حقوق الشعب الإيراني من نقطة قوة خلال المفاوضات مع الغرب بشأن الملف النووي.

وقال عباس زاده في تصريح اليوم إن “الولايات المتحدة الأميركية تحاول إبقاء نظام الحظر على إيران وهذا الموضوع بالنسبة لنا خط أحمر” موضحاً أن الكرة اليوم بملعب الغربيين وعلى واشنطن أن تتخذ قرارات سياسية مهمة لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد عباس زاده أنه لا يمكن للغرب أن يأخذ امتيازات أكثر من إيران من خلال لعب دور من يهدد بخلط الأوراق.

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