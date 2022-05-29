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الرئيس الشيشاني يعلن تحرير سفيرودونيتسك من سيطرة النازيين

2022-05-28

موسكو-سانا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف تحرير مدينة سفيرودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل من سيطرة النازيين الأوكرانيين وتدمير مواقعهم فيها.

وقال قديروف في قناته على موقع تلغرام إن “كل شيء في سفيردونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل .. لقد هزم النازيون ودمرت مواقعهم وتحررت المدينة”.

وأضاف قديروف “يمكن للسكان تنفس الصعداء من الآن فصاعداً فلا شيء يهدد حياتهم بعد الآن”.

وأشار قديروف إلى أن عناصر الجيش الأوكراني والنازيين فروا عندما علموا أن المقاتلين الشيشانيين بدؤوا بتدمير ما تبقى من قوات العدو في المدينة.

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