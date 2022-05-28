فوز الكرامة على الوحدة 77-70 في الجولة الرابعة من الفاينال فور لدورة كرة السلة

حمص-سانا

تأجل حسم المتأهل إلى نهائي دوري كرة السلة للرجال بعد فوز الكرامة على الوحدة بنتيجة 77-70 نقطة في الجولة الرابعة من الدور نصف النهائي “الفاينال فور” وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم في صالة غزوان أبو زيد بحمص.

وتقام المباراة الفاصلة بين الفريقين يوم الجمعة القادم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وكانت الجولة الثالثة انتهت بفوز الوحدة وكانت الجولة الثالثة انتهت بفوز الوحدة 77-69 نقطة وكذلك فاز الوحدة في الأولى بنتيجة 82-75 نقطة بينما فاز الكرامة في الجولة الثانية بنتيجة 89-74 نقطة.

وكان فريق الجلاء فاز على الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 68-66 نقطة في الجولة الثانية من المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي في المباراة علماً أن المباراة الأولى انتهت بفوز أهلي حلب على الجلاء بنتيجة 83-67 نقطة ويتجدد لقاء الفريقين يوم الاثنين القادم في المباراة الثالثة.

يشار إلى أن نظام اللعب في الفاينال فور ينص على أن يلعب الفريق في المواجهتين بهذا الدور للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس للتأهل إلى الدور النهائي.

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