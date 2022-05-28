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إيرلندا والمكسيك تسجلان أول اصابتين بفيروس جدري القردة

2022-05-28

دبلن ومكسيكو-سانا

سجلت إيرلندا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرلندية في بيان اليوم رصد حالة إصابة شرق البلاد موضحة أنه يجري حالياً تتبع المخالطين للمصاب.

وتم تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بجدري القردة في المملكة المتحدة بشكل عام.

من جهتها أكدت السلطات الصحية المكسيكية رصد أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد لدى رجل يبلغ 50 عاماً ويقيم في الولايات المتحدة.

وقال وكيل وزارة الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل “نؤكد أول حالة وافدة بجدري القردة في المكسيك” مضيفاً “إن المصاب في عزلة وقائية وتتم متابعته”.

وكانت السلطات الصحية الألمانية أعلنت بوقت سابق اليوم تسجيل سبع إصابات بجدري القردة.

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