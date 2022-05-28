سورية تشارك في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية لعام 2022

دمشق-سانا

بمشاركة سورية انطلقت اليوم منافسات الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية لعام 2022 الذي تنظمه مصر عبر الفيديو على مدى يومين بمشاركة 35 دولة من آسيا والمحيط الهادي.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المشاركة السورية في هذا الاستحقاق الدولي الكبير شملت كافة أعضاء الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري اختصاص المعلوماتية والبالغ عددهم 36 طالباً وطالبة موزعين ضمن مراكز هيئة التميز في عدة محافظات هي حلب 11 طالباً وحمص 9 طلاب وفي دمشق وريفها 7 طلاب وفي اللاذقية 5 طلاب وفي طرطوس 3 طلاب وفي حماة طالب واحد.

ولفتت الهيئة إلى أن المنافسات تتضمن اختباراً يمتد خمس ساعات متواصلة ويتضمن 3 مسائل بلغة “سي بلس بلس” وللدول المشاركة في هذا الأولمبياد حق اختيار الوقت الذي يناسبها لتقديم الاختبار خلال يومي 28 و29 أيار الجاري.

يشار إلى أن الأولمبياد العلمي السوري لم ينقطع منذ أكثر من 10 سنوات عن المشاركة في هذا الأولمبياد وكان له حضوره وبصمته وإنجازاته وآخرها ميدالية برونزية في العام الماضي 2021.

هيلانه الهندي

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