مستوطنون يقتحمون منطقة باب العامود في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المنطقة بحماية قوات الاحتلال ونفذت جولات استفزازية فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين اليوم بلدة جبل المكبر ومنطقة باب الاسباط وطريق باب الواد في البلدة القديمة بالقدس ونفذوا جولات استفزازية فيها.

وكانت الخارجية الفلسطينية شددت في بيان اليوم على أن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة وبحماية قوات الاحتلال غداً يهدف لاستكمال مخططات ضم الضفة الغربية وتهويدها بالكامل بما فيها القدس المحتلة بما يقوض فرص التوصل إلى أي تسوية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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