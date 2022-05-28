الخارجية الفلسطينية تدعو إلى الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته

القدس المحتلة-سانا

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ ما يلزم لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية تصعيد قوات الاحتلال ومستوطنيه جرائمهم بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم معتبرة أن اللامبالاة الدولية باتت تشكل غطاء للاحتلال لإفلاته المستمر من المساءلة على جرائمه التي تصل الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت الخارجية على أن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الاقصى بأعداد كبيرة وبحماية قوات الاحتلال غداً يهدف لاستكمال مخططات ضم الضفة الغربية وتهويدها بالكامل بما فيها القدس المحتلة بما يقوض فرص التوصل إلى أي تسوية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency