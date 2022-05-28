التربية تعلن استمرار العام الدراسي خلال الصيف لتلاميذ الفئة (ب)

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية اليوم استمرار العام الدراسي خلال العطلة الصيفية لتلاميذ الفئة (ب) المنهاج التجريبي وذلك في إطار حملة “قوتي بتعليمي”.

وقال مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم في تصريح لمراسلة سانا: إن العام الدراسي لتلاميذ الفئة (ب) بدأ من اليوم ولغاية الأول من أيلول القادم بواقع ستة أيام في الأسبوع وينتهي العام الدراسي بامتحان لمدة أسبوع بدءا من الثالث من أيلول القادم.

وأوضح هزيم أن الدوام فقط في المدارس التي تم فيها تطبيق المنهاج التجريبي للفئة (ب) بالإضافة إلى اعتماد دوامين صباحي ومسائي فقط للمدارس التي تجرى فيها امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي وتطبيق الخطة الدرسية من خلال إجراء مذاكرتين وامتحان فصلي ونهائي مبيناً أنه تم تحديد العطلة الصيفية للتلاميذ والمعلمين المداومين في المنهاج التجريبي لمدة أسبوع فقط بعد الانتهاء من الامتحان النهائي.

وكانت وزارة التربية أطلقت حملة “قوتي بتعليمي” في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021-2022 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لتشجيع التلاميذ المتسربين على العودة إلى المدرسة والالتحاق بالمنهاج التجريبي للفئة (ب).

رحاب علي

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