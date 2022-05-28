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عــاجــل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: إيران تعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية التركية في سورية لأنه يشكل انتهاكاً لوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد

تأهيل وترميم مركز صوامع حبوب تل بلاط بحلب

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