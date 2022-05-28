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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الشيخ جبري والمطران كوريه.. سورية مستمرة بمواجهة الإرهاب حتى هزيمته
2022-05-28
بمشاركة سورية.. المؤتمر الدولي الأوراسي لحوار الحضارات يدعو لإقامة عالم متعدد الأقطاب
2022-05-27
جمعية الصحة العالمية تعتمد قراراً لصالح الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة
2022-05-26
أسبوع للفيلم السوري في بغداد مطلع حزيران المقبل
2022-05-26
المهندس عرنوس لوفد أبخازي: تشجيع إقامة مشروعات استثمارية مشتركة
2022-05-26
وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: نتائج التحقيقات الأمريكية في مجزرة الباغوز منحازة ومضللة
2022-05-26
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2022-05-25
محليات
مواصلة تأهيل وترميم مركز صوامع حبوب تل بلاط بحلب
2022-05-28
تخريج ثلاث دفعات من دبلوم (التصدير الاحترافي)
2022-05-28
افتتاح صيدلية توزع الأدوية المجانية في ريف طرطوس
2022-05-28
إخماد حريق محاصيل زراعية وأشجار زيتون في حمص
2022-05-28
(رسل الحرير) في خان أسعد باشا بدمشق
2022-05-28
اجتماع برئاسة المهندس عرنوس حول مراحل إنجاز العقد التشاركي لتأهيل محطة دير علي الكهربائية
2022-05-28
مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية في الحسكة يندد بتهديدات النظام التركي
2022-05-28
رياضة
البولندية شفيونتيك إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2022-05-28
اختتام الجولة السادسة من بطولة الجامعات للسباقات الإلكترونية
2022-05-28
اتحاد الطلبة بحماة يقيم عدة فعاليات رياضية لطلاب الكليات والمعاهد
2022-05-28
الكندية فرنانديز تتأهل للدور الرابع في رولان غاروس
2022-05-28
الإسباني نادال يتأهل إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2022-05-27
60 ملاكمة بفئات السيدات والناشئات والشابات يتنافسن في بطولة الجمهورية
2022-05-27
الثورة يحسم الجولة الأولى من نهائي دوري كرة السلة للسيدات
2022-05-27
اقتصاد
تخصيص 3400 هكتار لزراعتها بمحصول التبغ في حماة
2022-05-28
غازبروم الروسية تعلن استمرار إمدادات الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا
2022-05-28
وزارة الزراعة تطلق حملة وطنية لمكافحة ذبابة الفاكهة
2022-05-28
الوردة الشامية في قلعة المهالبة خيار يثبت نجاحه للمتضررين من الحرائق
2022-05-28
طرطوس تواصل استعداداتها لاستقبال موسم حصاد واستلام الأقماح
2022-05-28
الصين تسجل فائضاً في تجارة السلع الدولية
2022-05-28
مباحثات سورية إيرانية حول سبل تفعيل التعاون الصناعي والاقتصادي
2022-05-27
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اجتماع برئاسة المهندس عرنوس حول مراحل إنجاز العقد التشاركي لتأهيل محطة دير علي الكهربائية
قيادة شرطة الحسكة تكرم عدداً من أسر شهداء وجرحى قوى الأمن الداخلي
أضرار مادية في اعتداءات للاحتلال التركي ومرتزقته على ريف الرقة
الدفاع الروسية: تحرير مدينة كراسني ليمان والقضاء على 260 من المتطرفين الأوكرانيين
تجمعان جماهيريان في حلب رفضاً للاحتلال التركي ومرتزقته وجرائمهم بحق السوريين
وصول الدفعة الأولى من طلاب الشهادات من لبنان إلى سورية لتقديم الامتحانات
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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: إيران تعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية التركية في سورية لأنه يشكل انتهاكاً لوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد
تأهيل وترميم مركز صوامع حبوب تل بلاط بحلب
2022-05-28
تصوير: جورج أورفليان
صوامع حبوب تل بلاط بحلب
2022-05-28
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