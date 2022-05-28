مواصلة تأهيل وترميم مركز صوامع حبوب تل بلاط بحلب

حلب-سانا

تتواصل أعمال التأهيل والصيانة الجارية وتركيب خطوط الإنتاج في مركز صوامع حبوب تل بلاط التابع للمؤسسة العامة للحبوب بريف حلب الشرقي لوضعه في الخدمة.

وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم خلال جولة له على المركز إلى أهمية تأهيل الصوامع والبدء باستجرار محصول القمح بعد توقف دام 12 عاماً إثر تعرضها للدمار من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة لافتاً إلى أنه سيتم البدء باستلام محصول القمح بكمية 50 ألف طن بنوعيه الدوكما أو المعبأ بالأكياس.

بدوره بين المهندس عبد اللطيف الأمين المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب أنه تم تأهيل صوامع الحبوب في تل بلاط بخبرات وكوادر وطنية وتغذية عدد من المطاحن في المدينة بمادة القمح حيث ستساعد في تخزين كميات كبيرة من المادة تكفي حاجتها.

وأشار المهندس أنطوان قلاجة رئيس مركز صوامع حبوب تل بلاط إلى أن أعمال الصيانة شملت تأهيل الروافع والجور الفنية الخاصة باستلام الحبوب وتأمين المحركات اللازمة.

وتفقد الوزير سالم سير العمل في مطحنة حلب الحديثة وعدد من المطاحن الخاصة المتعاقدة مع الدولة في تل بلاط بريف حلب الشرقي واطلع على جهوزيتها ومدى تأمين مادة الطحين للمخابز.

كما التقى الوزير سالم كوادر فرع المؤسسة السورية للحبوب في مبنى المؤسسة حيث شدد على العمل الدؤوب وتأمين التسهيلات للفلاحين وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

بريوان محمد

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