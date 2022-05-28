افتتاح صيدلية توزع الأدوية المجانية في الشيخ بدر بطرطوس

طرطوس-سانا

افتتحت جمعية مزرعة الحنفية الخيرية في ريف الشيخ بدر بمحافظة طرطوس صيدلية مجانية (مركزاً لتوزيع الأدوية المجانية) بإشراف أطباء وصيادلة القرية بهدف مساعدة أهل القرية في ظل الظروف الراهنة.

المهندس عمار الشيخ رئيس مجلس إدارة الجمعية بين في تصريح لمراسلة سانا أن هذا المركز جاء ثمرة للتعاون بين الجمعية الخيرية وعدد من الأطباء والصيادلة من أبناء القرية وبعض الأطباء في طرطوس ومعامل ومستودعات الأدوية التي تقدم الدواء الذي يوزع كنماذج طبية مجانية لديهم للصيدلية موضحاً أن معظم الأدوية متوافرة وأغلبها أدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب وغيرها.

الدكتور عمار خليل الشيخ طبيب (اختصاص أنف أذن حنجرة) وهو أحد أبناء القرية المنضمين للمبادرة أشار إلى أنه في إطار استكمالها تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية و21 طبيباً من مختلف الاختصاصات وبعض المشافي الخاصة ومراكز الأشعة والتحاليل والرنين المغناطيسي في مدينة طرطوس لتقديم الخدمات لأبناء القرية بنسبة حسم تصل من 50 بالمئة إلى 100 بالمئة.

ولفت إلى أنه يقدم مع مجموعة من زملائه الخدمات الطبية في عياداتهم والتي تتضمن أدوية مجانية وكشوفاً وعمليات بنسبة حسم تصل من خمسين بالمئة إلى مئة بالمئة للأسر المحتاجة والفقيرة.

وعبر أهالي القرية عن امتنانهم وشكرهم لهذه المبادرة مؤكدين أنها تخفف عنهم الكثير من الأعباء المادية في ظل الظروف الراهنة وتعكس الصورة الحقيقية للتكافل المجتمعي.

نجوى حسن العلي

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