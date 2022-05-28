تخصيص 3400 هكتار لزراعتها بمحصول التبغ في حماة

حماة-سانا

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ومديرية الزراعة في محافظة حماة 3400 هكتار لزراعتها بمحصول التبغ خلال الموسم الزراعي الحالي في المحافظة.

وأوضح معاون مدير زراعة حماة الدكتور صطام الخليل في تصريح لمراسل سانا أن المديرية خصصت مساحة 1000 هكتار لزراعتها بالتبغ في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل مديرية الزراعة للموسم الحالي مبيناً أن قرار رفع سعر استلام المحصول سينعكس إيجاباً على تطبيق الخطة هذا الموسم بشكل جيد.

من جهته أشار المهندس عماد النعسان مدير الإحصاء والتخطيط في هيئة تطوير الغاب إلى أنه تم تخصيص 2400 هكتار لزراعتها بالتبغ في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة يتركز معظمها في مناطق محردة وجب رملة والسقيلبية وعين الكروم وسلحب مبيناً أن أشهر أنواع التبغ التي تزرع بكثرة في منطقة الغاب هي البيرلي وفرجينينا وهي ذات إنتاجية عالية.

وطالب عدد من مزارعي التبغ بضرورة توفير مياه الري ومنح المزارعين قروضاً عينية لتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وشتول وأسمدة وإنشاء مناشر من قبل المؤسسة العامة للتبغ لتجفيف التبغ وأفران خاصة للتجفيف واعتماد أكثر من صنف من أصناف التبغ لزراعته في منطقة الغاب.

يذكر أن أراضي منطقة الغاب أنتجت خلال الموسم الزراعي الماضي 1734 طناً من التبغ.

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