إخماد حريق محاصيل زراعية وأشجار زيتون في حمص

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني في محافظة حمص اليوم حريقاً اندلع بمحاصيل زراعية وأشجار زيتون في قرية عين الدنانير بريف المحافظة.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغا حول نشوب حريق بالأراضي الزراعية لقرية عين الدنانير شمالي حمص وعلى الفور توجه العناصر إلى المكان وعملوا على محاصرة الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى الحقول المجاورة ومن ثم إخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعاً من تجدده.

وكانت كوادر إطفاء حمص أخمدوا أمس ثلاثة حرائق في مدينة حمص وريفها طالت محاصيل زراعية وأعشاباً يابسة.

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