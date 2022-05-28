وزارة الزراعة تطلق حملة وطنية لمكافحة ذبابة الفاكهة

محافظات-سانا

أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من محافظة اللاذقية اليوم الحملة الوطنية المجانية الشاملة لمكافحة ذبابة الفاكهة والتي بدأتها في بساتين الأشجار المثمرة في المحافظة بمشاركة الفرق الفنية في دائرة الوقاية والوحدات الإرشادية في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي والجمعيات الفلاحية.

وتتضمن الحملة تنفيذ أيام حقلية لتعليق المصائد وإقامة ندوات وبيانات عملية وتوعوية في مناطق محافظة اللاذقية كافة مع توزيع تبليغات خطية تضم إجراءات الإدارة المتكاملة للآفة على المزارعين بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين والفعاليات المجتمعية في القرى.

مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا بين في تصريح لمراسل سانا عقب تنفيذ خبراء من مديرية الزراعة ومديرية الوقاية في الوزارة يوماً حقلياً في بساتين اللوزيات في قرية عين شقاق بريف جبلة لافتاً إلى أهمية السيطرة على ذبابة الفاكهة وضبطها للتخفيف من آثارها السلبية.

وأشار دوبا إلى أن هذه الحملة تعد الخطوة الأولى في مجال المكافحة التي تحتاج إلى سلسلة متابعة من التقييم والوقوف على ما تم إنجازه والآثار الناجمة عن عملية التدخل في السيطرة على هذه الآفة لتحسين جودة المنتج.

مدير الوقاية في الوزارة الدكتور إياد محمد أوضح أنه تم تحديد إطلاق هذه الحملة بالتوقيت المناسب لاصطياد الحشرة في هذه المرحلة وتخفيف أعدادها للمرحلة القادمة وهي ضمن مجموعة من الإجراءات المتكاملة للمكافحة والتي ستتم متابعتها من الفنيين في دائرة الوقاية ومديرية الزراعة والوحدات الإرشادية.

وبين محمد أن الوزارة عملت على تأمين كل المواد مجاناً من فرمونات جاذبة للحشرة ووضعها في مصائد إضافة إلى المصائد الغذائية والشمية مبيناً أن الحملة مستمرة حتى يوم الخميس القادم ولمدة أسبوع مع استمرار الوحدات الإرشادية بتوزيع مواد المكافحة على المزارعين مجاناً على مدار العام.

رئيس فرع اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض أكد أن الاتحاد يحرص على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الحملات لما لها من أثر إيجابي على الفلاحين والأراضي الزراعية والقضاء على هذه الذبابة.

وفي محافظة حمص أوضح المهندس يونس حمدان مدير زراعة حمص أن الحملة تنفذ اليوم في 8 مواقع بالمحافظة وتهدف إلى التخفيف من آثار الذبابة على الإنتاج الزراعي لأشجار التفاحيات واللوزيات والصباريات والحمضيات وإرشاد المزارعين بطرق استخدام المصائد والمواد الجاذبة بعيداً عن المبيدات الحشرية.

رئيسة دائرة الإرشاد في مديرية الزراعة المهندسة عائشة عبارة بينت أنه يتم بدء الحملة في بلدتي الحواش والمقعبرة نظراً لتنوع أشجار الفاكهة وكثرة وجود الحشرة موضحة أنه سيتم إقامة ندوات ارشادية لرؤساء الوحدات الإرشادية والفنيين المعنيين والمزارعين للتعريف بطرق المكافحة والقضاء على الحشرة.

رئيسة دائرة الوقاية الدكتورة محاسن السليمان أشارت إلى أن الحملة تتضمن تقديم مواد مجانية للمزارعين من مصائد ومواد جاذبة وبرنامجاً إرشادياً حول آلية استخدامها والقضاء على الحشرة.

وفي محافظة طرطوس انطلقت الحملة في حقل دراق بمنطقة الجماسة وأشار مدير الزراعة المهندس علي يونس إلى أن المديرية رصدت كل الحقول التي سيتم الرش فيها والتي فيها عوائل الذبابة والمزروعة بالدراق والمشمش والخوخ والأكدنيا والحمضيات بمختلف المناطق لافتاً إلى أن المديرية ستوزع المصائد ومواد المكافحة وتعليم المزارعين كيفية التعامل مع الآفة واستخدام المواد التي تم توزيعها حيث تستمر الحملة لمدة أسبوع في مناطق المحافظة وتتركز في بساتين اللوزيات وبساتين صنف حمضيات فلانسيا.

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