الاحتلال ومستوطنوه يقتحمون بلدة جبل المكبر وباب الأسباط في القدس

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين اليوم بلدة جبل المكبر ومنطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت جبل المكبر وانتشرت في شوارعها ومنعت شباناً فلسطينيين من رفع العلم الفلسطيني فيها.

واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة باب الأسباط وطريق باب الواد في البلدة القديمة بالقدس ونفذوا جولات استفزازية.

ويدعوا المستوطنون لتنفيذ اقتحامات واسعة للقدس والمسجد الأقصى يوم غد وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة هذه الاعتداءات ومطالبات للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

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