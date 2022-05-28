وزير شؤون القدس يحذر من خطورة دعوات المستوطنين لاقتحام المدينة والأقصى يوم غد

القدس المحتلة-سانا

حذر وزير شؤون مدينة القدس المحتلة فادي الهدمي من خطورة دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة لمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى يوم غد الأحد.

ونقلت وكالة وفا عن الهدمي قوله في بيان اليوم: “إن تنفيذ المستوطنين لاقتحاماتهم رغم التحذيرات الفلسطينية والقلق الدولي مؤشر إلى عزم الاحتلال تصعيد عدوانه على القدس” مبيناً أن هذه الاقتحامات جزء من عمليات التهويد بما فيها الاستيطان وهدم المنازل وتهجير المقدسيين والاستيلاء على أراضيهم والاعتقال والإبعاد وغيرها من الاعتداءات التي تصل إلى مستوى جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي.

ولفت الهدمي إلى أن هذه الاقتحامات بمثابة جرس إنذار للعالم أجمع بأنه آن لهذا الاحتلال الذي طال أمده بأن ينتهي وأن ينعم أهل القدس المحتلة بالأمن والسلام داعياً المجتمع الدولي إلى وقف الكيل بمكيالين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

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