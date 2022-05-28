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الأسيران الفلسطينيان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

2022-05-28

القدس المحتلة-سانا

رغم تدهور حالتهما الصحية يواصل الأسيران الفلسطينيان خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

وذكرت وكالة وفا أن عواودة المحتجز في معتقل الرملة يواصل إضرابه لليوم الـ 87 رغم وضعه الصحي الخطير جداً حيث يعاني من نقص حاد في السوائل وتشوش في الرؤية وعدم القدرة على الحركة فيما يواصل ريان المحتجز في زنزانة انفرادية بمعتقل عوفر إضرابه لليوم الـ 51 ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وإرهاق شديد وتقيؤ مستمر وعدم القدرة على المشي.

وتواصل قوات الاحتلال تعنتها وترفض الإفراج عن الأسيرين رغم مناشدة مؤسسات الأسرى الفلسطينية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأسرى بالتدخل لإنقاذ حياتهما.

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