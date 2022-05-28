إجراء 1580 اختباراً سريعاً لفيروس كورونا للطلاب السوريين الوافدين لتقديم امتحاناتهم

دمشق- سانا

أكدت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتلاميذ والطلاب السوريين الوافدين من بعض المناطق في محافظات حلب وإدلب ودير الزور التي تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية المسلحة لتقديم امتحانات الشهادات العامة بمناطق سيطرة الدولة.

وأشارت الطواشي في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم خلال اليومين الماضين إجراء مسحات الاختبارات السريعة لفيروس كورونا للطلاب وعددها 1580 مسحة منها 1450 مسحة في حلب و 112 بدير الزور و 18 في إدلب حتى الآن وتمت من قبل الفرق الصحية التابعة للصحة المدرسية ومديريات الصحة مؤكدة أن نتائج المسحات جميعها سلبية وحالة الوافدين الصحية جيدة.

وأوضحت الطواشي أنه تم فرز فرق صحية لمراكز استضافة الطلاب التي وضعتها الحكومة في خمس محافظات (حلب ودير الزور والرقة وحماة وريف دمشق) بهدف تقديم الرعاية الصحية لهم خلال فترة إقامتهم في المراكز إلى جانب وجود مرشدين نفسيين لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للطلاب والتعامل مع الحالات النفسية لديهم.

ولفتت الطواشي إلى أنه بالتعاون مع المنظمات الدولية تم تأمين مستلزمات النظافة والتعقيم من صابون وكلور ومنظفات ومعقمات كحولية وكمامات للمراكز والطلاب المقيمين فيها وجميع الأطر التي ستقدم خدمات تعليمية لهم.

رحاب علي

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