بوتين: حرس الحدود الروسي أحبط استفزازات وأعمال تخريب جرت في المناطق المجاورة لأوكرانيا

موسكو-سانا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هيئة حرس الحدود في بلاده أحبطت استفزازات وأعمال تخريب جرت بالمناطق المجاورة لأوكرانيا وتواصل العمل على اكتشاف الجماعات النازية الجديدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله في رسالة وجهها بمناسبة يوم حرس الحدود إن هناك أهمية خاصة للمهام المطروحة أمام حرس الحدود الروسي في ظل ظروف الضغط السياسي والاقتصادي والمعلوماتي الغربي على موسكو وزيادة القدرة العسكرية لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وأشار بوتين إلى الأعمال الدقيقة والشجاعة التي قام بها أفراد حرس الحدود الروس لإحباط مختلف الأنواع من الاستفزازات ومحاولات التخريب وقال في رسالته “أود التأكيد على الإجراءات الواضحة والشجاعة لأفراد حرس الحدود الروسي في ردع مختلف أنواع الاستفزازات.. أولاً وقبل كل شيء نحن نتحدث عن أقسام حدود دولتنا في مناطق العملية العسكرية الخاصة إضافة إلى العمل المتسق للخدمة لتحديد المسلحين والجماعات النازية

الجديدة ومشاركتكم في تنظيم مرور اللاجئين ومساعدة النساء والأطفال وكبار السن وكل من يبحث عن الخلاص والحماية في روسيا”.

وأوضح الرئيس الروسي أنه يتوقع من أفراد حرس الحدود “حلاً فعالاً وماهراً لكل المهام المسؤولة للغاية بما في ذلك في مجال ضمان الأمن الاقتصادي للبلاد”.

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