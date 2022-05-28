أعضاء في الكونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على سلطات الاحتلال لمنع تهجير الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

طالب 83 عضواً في الكونغرس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنع تهجيرها أكثر من ألف فلسطيني من منازلهم في منطقة مسافر يطا بمدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن الأعضاء أعربوا في رسالة موجهة إلى بلينكن عن قلقهم من عمليات التهجير التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي داعين إلى السعي لإيجاد حل لإبقاء الفلسطينيين في منازلهم في مسافر يطا.

وطالب الموقعون على الرسالة التي قادها السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي والنائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبوري بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف ممارساتها والسماح للفلسطينيين في مسافر يطا بالبناء والحفاظ على منازلهم ومدارسهم وأراضيهم الزراعية والرعوية.

وانطلقت في الولايات المتحدة قبل أيام حملة لوقف الإجلاء القسري والتهجير المتعمد وهدم المنازل للفلسطينيين في مسافر يطا وتكللت الحملة بالتوقيع على هذه الرسالة وذلك بالتزامن مع انتشار حملة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان (انقذوا مسافر يطا).

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مطلع الشهر الجاري مخططاً لتهجير أكثر من 1200 فلسطيني من 12 قرية في منطقة مسافر يطا.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز في بيان “إن القرار الإسرائيلي يمس أكثر من ألف فلسطيني بينهم 500 طفل” مؤكدة أن أي إجلاء من هذا النوع قد يصل إلى مستوى التهجير القسري بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

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