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القوات العراقية تقبض على إرهابي في محافظة الأنبار

2022-05-28

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قوله في تغريدة على موقع تويتر إن “الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع القوات المسلحة ألقت القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في سيطرة الحقلانية بالأنبار”.

وأضاف رسول أن القوة ذاتها تمكنت في عملية أخرى من ضبط 42 عبوة ناسفة و26 جهاز تفجير ومعدات لوجستية أخرى.

وكانت القوات العراقية قضت أمس على 3 إرهابيين من فلول تنظيم (داعش) في المحافظة ذاتها.

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