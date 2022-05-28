فرج يعلن وصول الدفعة الأولى من طلاب الشهادات من لبنان إلى سورية لتقديم الامتحانات

ريف دمشق- سانا

أعلن مدير تربية ريف دمشق ماهر كمال فرج عن وصول الدفعة الأولى من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية قادمين من الأراضي اللبنانية لتقديم امتحانات الشهادات العامة .

وأوضح مدير تربية الريف في تصريح لـ سانا أن عدد الطلاب الذين عبروا الحدود السورية اللبنانية مساء أمس وصل إلى ٢٥٣ طالباً وتلميذاً، منهم ٩٣ طالباً متقدماً للشهادة الثانوية العامة و ١٦٠ تلميذاً لشهادة التعليم الأساسي، مبيناً أن هذا يأتي ضمن جهود وزارة التربية لإيصال التعليم لجميع الطلاب دون استثناء.

ونوه مدير تربية الريف بجهود الجهات المعنية كافة لتأمين دخول الطلاب ووصولهم إلى مراكز الاستضافة المخصصة لهم والتعاون الكبير بين وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق وإدارة الهجرة والجوازات ومنظمة الهلال الأحمر ، مشيراً إلى تأمين الاستضافة للدفعة الواصلة في مركزي الروضة ويابوس.

بدوره لفت عضو قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث الدكتور حامد أبو خليف إلى أن الجهات المعنية موجودة على الحدود منذ ساعات الصباح، وباقون إلى حين دخول آخر طالب ووصوله إلى مراكز الاستضافة.

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