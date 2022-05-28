الدفاع الروسية: الممران الآمنان للسفن الأجنبية في البحرين الأسود وآزوف مستمران في العمل

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الممرين الإنسانيين في البحر الأسود وبحر آزوف لخروج السفن الأجنبية مستمران في العمل.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله اليوم:”يعمل أحد الممرين في البحر الأسود للخروج من موانئ خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني أما الثاني فيعمل في بحر آزوف للخروج من ميناء ماريوبول”.

وأضاف أنه “نتيجة لمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها البحرية الروسية تم القضاء على خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول ويجري اتخاذ إجراءات إعادة إعمار البنية التحتية للميناء”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أول أمس فتح ممرين لخروج السفن الأجنبية من موانئ البحر الأسود وبحر آزوف.

من جهة اخرى كشف ميزنتسيف عن دعوة مسلحي “القطاع الأيمن” الأوكراني العلنية لإبادة السكان الناطقين بالروسية وممثلي الجالية اليونانية في منطقة فيليكونوفوسيلكوفسكي في جمهورية دونيتسك.

وقال ميزينتسيف إنه في منطقة فيليكونوفوسيلكوفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية يدعو مسلحون من تشكيل قومي من منظمة راديكالية من اليمين إلى الإبادة الجماعية للسكان الناطقين بالروسية والجالية اليونانية مضيفاً إن القوميين يقومون أيضا بسلب الأموال والسيارات من المدنيين مبررين ذلك باحتياجات الدفاع عن الأراضي.

وشدد ميزينتسيف على أن “مثل هذه الأعمال التي يقوم بها النازيون الجدد الأوكرانيون هي أعمال إرهابية ضد سكانهم وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم”.

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