قوات لوغانسك تحبط هجمات صاروخية أوكرانية على قرية سفاتوفا

لوغانسك-سانا

أحبطت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم هجمات صاروخية أوكرانية على قرية سفاتوفا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم قوات لوغانسك إيفان فيليبونينكو قوله إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ من طراز “توتشكا أو” على قرية سفاتوفا وقد تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها جميعاً.

وفي وقت سابق ذكر مكتب المدعي العام في لوغانسك أن القوات الأوكرانية هاجمت قرية سفاتوفا بصواريخ “توتشكا أو” ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين نتيجة انفجار الرأس الحربي العنقودي لأحد الصواريخ.

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