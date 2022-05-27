الخارجية الروسية: تصويت الصحة العالمية يكشف عن تقييم أكثر واقعية للوضع في أوكرانيا

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تصويت جمعية الصحة العالمية وهي أعلى هيئة إدارية لمنظمة الصحة العالمية كشف أن المجتمع الدولي بدأ في النظر بواقعية أكثر إلى الوضع في أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: “نعلن بارتياح أنه من بين 183 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية شاركت في الجلسة وكان لها الحق في التصويت أيدت 88 دولة القرار الأوكراني” حول حرمان روسيا من حق التصويت بالمنظمة الدولية.

وبينت الوزارة ان سلطات كييف وأنصارها “لم يتمكنوا من حشد حتى نصف أصوات المشاركين لمصلحة قرارهم على الرغم من تدابير الضغط غير المسبوقة”.

وأضاف البيان: “يظهر اتجاه يبدأ فيه المجتمع الدولي في النظر أكثر فأكثر إلى الوضع في أوكرانيا وما حولها بشكل أكثر واقعية، ولا يريد التضحية بالتعاون متعدد الأطراف في المجالات المهمة للبشرية جمعاء”.

ولم ينجح تصويت في الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية اليوم من حرمان روسيا من حق التصويت في المنظمة الدولية بناء على مشروع قرار طرحته كييف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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