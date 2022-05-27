إصابة تسعة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب تسعة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شمال غرب نابلس واعتدوا على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة شابين بجروح وسبعة آخرين بالاختناق.

واقتحم مستوطنون اسرائيليون في وقت سابق اليوم قرية شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية وأجبروا المزارعين الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

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