بوتين لنهامر: كييف خربت عملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا

موسكو-سانا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي كارل نهامر اليوم أن كييف هي من خربت عملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا.

وأفادت الرئاسة الروسية في بيان اليوم نقله موقع قناة روسيا اليوم بأن بوتين أكد العمل على ضمان سلامة الملاحة في مياه آزوف والبحر الأسود وقدم تقييما للوضع في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وأوضح البيان أن بوتين ونهامر ناقشا أزمة الغذاء حيث لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى أن محاولات إلقاء اللوم على روسيا بسبب صعوبات إمدادات الحبوب لا أساس لها من الصحة وشدد على أن أسباب هذه المشاكل التي نشأت تعود لأمور أخرى منها العقوبات المفروضة على روسيا.

كما تم التأكيد مجددا على التزام روسيا بالالتزامات التعاقدية بشأن إمدادات الغاز إلى النمسا.

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