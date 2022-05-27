60 ملاكمة بفئات السيدات والناشئات والشابات يتنافسن في بطولة الجمهورية

دمشق-سانا

اختتمت بطولة الجمهورية للملاكمة الأنثوية التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق بمشاركة 60 لاعبة مثلن معظم المحافظات إضافة الى هيئتي الشرطة والطلبة.

وأسفرت بطولة الاوزان بفئة الناشئات عن فوز لجين عاصي (دمشق) ورهام بكور (اللاذقية) وكارلا الحسين (حمص) و سناء محمد (اللاذقية) وزينب شربو (حلب) وسولاي جريدي (السويداء) وريم العلي حماة وذلك على التوالي بأوزان 46 و48 و50 و52 و54 و66 و70 كغ.

وفي فئة الشابات فازت مريم إبراهيم (طرطوس) وسيما الخطيب (دمشق) ومها حسن (حماة) ولينا إبراهيم (دمشق) و سيدرا محمود (الشرطة) ولجين دبو (حمص) على التوالي بأوزان 46و48و 51 و 57 و60 و67 كغ بينما انتهت منافسات فئة السيدات بفوز شهد ريحاوي (حلب) بوزن 48 كغ وماسا بعيرة (دمشق ) بوزن 50 كغ وأحلام علي (طرطوس) بوزن 54 كغ وميرنا جبور

(السويداء) بوزن 57 كغ وسحر العبدالله (الحسكة) بوزن 60 كغ وجنى بهلول (دمشق) بوزن 63 كغ والهام دباس (دمشق) بوزن 66 كغ وحنين شحادة (اللاذقية) بوزن 70 كغ وناهد اشبا (طرطوس) بوزن 75 كغ.

رئيس اتحاد الملاكمة محمد كامل شبيب لفت في تصريح لسانا إلى المشاركة الجيدة في هذه البطولة والتي تهدف إلى تنشيط اللعبة لدى الفئة الأنثوية ولاسيما أن الاتحاد الدولي للعبة الزم الاتحادات المحلية بتفعيل ملاكمة السيدات وتشكيل فرق لها مبيناً أن الاتحاد بصدد تحضير منتخب السيدات للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام خلال الفترة القادمة.

أمين سر الاتحاد أشار إلى المستويات المهارية الجيدة التي ظهرت لدى عدد من اللاعبات في البطولة التي مكنت الاتحاد من الوقوف على المستوى الحقيقي للملاكمة لدى فئة الإناث في سورية حيث سيعمل الاتحاد على تطويرهن وتأهيلهن بالشكل الأمثل للوصول بهن الى المستوى المطلوب للمشاركة بالبطولات الخارجية المرتقبة.

مديرة البطولة المهندسة مرح حيدر أوضحت أن البطولة أقيمت بمشاركة 60 لاعبة 31 منها بفئة السيدات و12 لاعبة بفئة الشابات و17 لاعبة بفئة الناشئات مبينة ان البطولة شكلت انطلاقة جديدة لدى الملاكمة الأنثوية بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات عن بطولات الجمهورية.

وتوقع رئيس اللجنة الفنية للعبة في دمشق محمد ضميرية أنه ومع التدريب المستمر والتحضير الجيد فإن لاعباتنا قادرات على تحقيق نتائج لافتة في البطولات الخارجية ولاسيما أن هذه البطولة شهدت مستويات جيدة بالرغم من قصر فترة التحضير لها لارتباط عدد من اللاعبات بالامتحانات الدراسية.

العالمية ولا شيء غيرها تبدو القاسم المشتركة الذي يجمع لاعبات رياضة الفن النبيل حيث أبدت اللاعبات استعدادهن للتدرب بكثافة في الفترة القادمة لخوض أقوى النزالات في البطولات القادمة وتمثيل الملاكمة السورية خير تمثيل كما هي ملاكمة الرجال.

محمد الرحيل-هناء صقور

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