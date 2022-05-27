روسيا تطالب بالتحقيق في عمل مختبرات بيولوجية أمريكية في نيجيريا حيث نشأ جدري القرود

موسكو-سانا

طالبت وزارة الدفاع الروسية بالتحقيق في عمل أربعة مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل تنشط في نيجيريا حيث نشأ مرض جدري القرود.

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيغور كيريلوف في بيان اليوم: “وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية فإن سلالة غرب إفريقيا من جدري القرود نشأت من نيجيريا حيث نشرت الولايات المتحدة بنيتها التحتية البيولوجية وهناك وفقاً للمعلومات المتاحة ما لا يقل عن أربعة مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن في نيجيريا”.

وأضاف كيريلوف: “وفقاً لوسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية تم وضع سيناريو لمواجهة تفشي ناجم عن سلالة جديدة من فيروس جدري القرود وذلك في المواد الخاصة بمؤتمر ميونيخ للأمن عام 2021 على خلفية جائحة فيروس كورونا”.

وطالب كيريلوف قيادة منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في أنشطة المختبرات النيجيرية التي تمولها الولايات المتحدة في نيجيريا وقال: “على خلفية الحالات العديدة لانتهاكات الولايات المتحدة لمتطلبات الأمن البيولوجي وحقائق التخزين المهمل للمواد الحيوية المسببة للأمراض ندعو قيادة منظمة الصحة العالمية إلى إجراء تحقيق في أنشطة المختبرات النيجيرية التي تمولها الولايات المتحدة في أبوجا وزاريا ولاغوس وإبلاغ المجتمع الدولي بنتائجها”.

ووفقاً للقطات عرضتها وزارة الدفاع خلال بيان كيريلوف يعمل مختبران بيولوجيان تسيطر عليهما الولايات المتحدة في مدينة أبوجا وواحد في مدينة زاريا وآخر في لاغوس.

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