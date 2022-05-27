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الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على ناحية أبو راسين بريف الحسكة

2022-05-27

الحسكة-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي اعتداءها بقذائف المدفعية على ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي باتجاه بلدة أبو راسين وعدد من القرى المحيطة بها أدى إلى أضرار في برج اتصالات في مركز اتصالات البلدة وأضرار في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية.

واعتدت قوات الاحتلال ومجموعات إرهابية أمس الأول بالمدفعية الثقيلة على منازل المواطنين وممتلكاتهم في محيط قريتي دادا عبدال والنويحات شمال بلدة أبو راسين بالحسكة.

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