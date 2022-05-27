الدولار يتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي في نحو 4 أشهر

واشنطن-سانا

انخفض الدولار الأمريكي متجهاً صوب أكبر تراجع أسبوعي له في قرابة أربعة أشهر بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع الفائدة الأمريكية وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يبطئ أو يوقف دورة تشديد السياسة النقدية في النصف الثاني من العام.

ووفقاً لوكالة رويترز انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 101.43 لأول مرة منذ الـ 25 من نيسان الماضي وعلى أساس أسبوعي انخفض المؤشر 1.3 بالمئة وهي أكبر نسبة تراجع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من شباط الماضي.

وفيما ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوى خلال شهر حيث جرى تداوله عند 1.0765 دولار استقر الجنيه الاسترليني عند 1.2666 بينما لم تستفد عملة بتكوين الرقمية من تحسن المعنويات للمخاطرة وانخفضت 1.62 بالمئة إلى نحو 28710 دولارات مواصلة تراجعها التدريجي هذا الأسبوع عن مستوى الـ 30 ألف دولار.

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