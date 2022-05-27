روسيا تفتح تحقيقات بأكثر من ألف قضية حول جرائم الجيش الأوكراني

موسكو-سانا

فتحت لجنة التحقيق الروسية أكثر من 1000 قضية جنائية بشأن وقائع جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الأوكراني والمسلحون القوميون المتطرفون.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان نقلته وكالة تاس “يتم النظر بأكثر من 1000 قضية جنائية يجري التحقيق فيها مع العناصر المحتجزين من الجماعات المسلحة الأوكرانية وكذلك مع المتهمين الذين تم تحديد هوياتهم حديثاً”.

وحسب البيان فإن “أسماء محددة لأشخاص من قيادات مراكز الاحتجاز الأوكرانية السابقة في كييف وبولتافا ونيكولاييف وخاركوف وفينيتسا ودنيبروبيتروفسك وسومي قاموا بتعذيب أسرى الحرب الروس”.

وكشف البيان أن استجوابات المتطرفين الأوكرانيين المستسلمين أكدت مرة أخرى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فإن قوات الأمن الأوكرانية تمركزت في مواقع إطلاق النار المجهزة في مرافق البنية التحتية المدنية في المباني السكنية والمدارس ورياض الأطفال ما عرض المدنيين للخطر.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي أندريه تورتشاك كشف في الخامس من الشهر الجاري أن لجنة التحقيق الروسية بدأت العمل في مدينة ماريوبول حيث تقوم بجمع تقارير حول جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأوكرانية والمتطرفون النازيون.

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