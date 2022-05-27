إخماد ثلاثة حرائق بمحاصيل زراعية وأعشاب يابسة في حمص

حمص-سانا

أخمد كوادر فوج إطفاء حمص اليوم ثلاثة حرائق اندلعت بمحاصيل زراعية وأعشاب يابسة في حمص وريفها.

وذكر مدير الدفاع المدني في حمص العميد غياث عاقل لمراسل سانا أن عمليات الفرع تلقت بلاغا حول نشوب حريق بمحاصيل زراعية في قرية كمام بمنطقة القصير وعلى الفور تحرك العناصر الى المكان وعملوا بالتعاون مع فوج اطفاء حمص ومديرية الزراعة على محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده الى الحقول المجاورة.

وأشار عاقل إلى أن كوادر الإطفاء تعاملوا أيضا مع حريقي أعشاب يابسة أحداهما قرب محطة وقود النور على طريق تحويلة حمص طرطوس والآخر على طريق شارع الستين بمدينة حمص وتمكنوا من إخمادهما.

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