وزير الزراعة الروسي: صادرات الحبوب الروسية قد تصل إلى 50 مليون طن للموسم الزراعي القادم

موسكو-سانا

أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن صادرات الحبوب من روسيا قد تصل إلى 50 مليون طن للموسم الزراعي 2022-2023.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن باتروشيف قوله اليوم: إن إنتاج محصول الحبوب للعام الجاري 2022 من المتوقع أن يتجاوز بشكل كبير العام الماضي ويصل إلى مستويات تاريخية.

وتوقع باتروشيف أن تتجاوز صادرات الحبوب للموسم الزراعي 2021-2022 مستوى 37 مليون طن.

وحسب الوزير الروسي حصدت روسيا في العام الماضي أكثر من 120 مليون طن من الحبوب بما في ذلك ما يقرب من 76 مليون طن من القمح لافتاً إلى أن آلية حصص تصدير الحبوب من روسيا ستستمر.

وأمس أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تزال المصدر الأول للقمح في العالم مشيراً إلى أنها كانت حتى وقت قريب تشتري القمح وهي تبيعه الآن.

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