بيسكوف: المفاوضات الروسية الأوكرانية مجمدة بقرار من نظام كييف

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجمدة الآن بقرار من النظام في كييف ووفقاً للنهج الذي اختاره.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم إن “القيادة الأوكرانية بشكل عام تدلي باستمرار بتصريحات تتناقض مع بعضها البعض وهو ما لا يسمح لنا بفهم كامل لما تريده بوضوح وما إذا كانت مستعدة لاتخاذ نهج رصين وإدراك الوضع الحقيقي للأمور على الأرض أم لا”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت في وقت سابق عن شكوكها بشأن صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي للوضع الراهن في أوكرانيا.

وتعليقاً على اقتراح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن إنشاء (رابطة أوروبية) تضم عدداً من الدول أكد بيسكوف أن مثل هذا الاقتراح يمكن أن يقوض موقف الاتحاد الأوروبي ويعني أن جونسون ينشئ عصبة من الأصدقاء لتقويض موقف الاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية نقلت عن مصادر بريطانية قولها إن جونسون عرض على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تشكيل “رابطة أوروبية” بقيادة المملكة المتحدة وعضوية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا لمواجهة روسيا.

وحول انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأوراسي أكد بيسكوف أن الحرب الاقتصادية التي بدأها الغرب ضد روسيا وبيلاروس لن تمنع المزيد من الاندماج في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأوضح بيسكوف أن نموذج التكامل متقدم للغاية ويستمر تطويره مشيراً إلى أن وجود صعوبات مرتبطة بالحرب الاقتصادية ضد بلدين من أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لن يمنع تطوير وتعزيز هذا التعاون.

ولفت بيسكوف إلى أن المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى بشكل عام هو أحد أكثر صيغ التكامل تقدماً في الفضاء الأوراسي.

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