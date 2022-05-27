رئيس الوزراء الروسي: تجميد الغرب للأصول الروسية قوض الثقة بالنظام المالي الدولي

موسكو-سانا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الغرب يحاول إلغاء روسيا وشطبها من خريطة العالم مشيراً إلى أن الضغط الغربي يشمل العديد من المجالات وحتى الروس المقيمين في الخارج.

ونقلت وكالة تاس عن ميشوستين قوله اليوم إن العقوبات على روسيا تهدف إلى تدمير اقتصادها وتقييد تنميتها معتبراً أن قرار الغرب تجميد الأصول الروسية في الخارج قوض الثقة بالنظام المالي الدولي وبالعملات الاحتياطية.

وأشار ميشوستين إلى أن العقوبات أطلقت خطوات مدمرة على الاقتصاد العالمي مشدداً على أنه يوجد لدى روسيا كل ما تحتاجه للسير في طريقها بكرامة.

وأكد ميشوستين أن الجهات الحكومية الروسية تقوم بالعمل المنهجي لمواجهة محاولات الغرب تدمير البلاد والإضرار بمواطنيها.

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