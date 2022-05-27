إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرتين في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتين مناهضتين للاستيطان في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في مظاهرة في قرية بيت دجن شرق المدينة وفي بلدة بيتا جنوبها ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص و35 آخرين بالاختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قمع الاحتلال مظاهرة تندد بجرائمه في بلدة حوارة جنوب نابلس.

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