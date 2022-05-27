إيران: أمريكا تنتهك القوانين الدولية الضامنة لحرية الملاحة والتجارة

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويسري باعتباره الراعي للمصالح الأمريكية في طهران لإبلاغه عن احتجاح إيران الشديد على ممارسات الإدارة الأمريكية.

ووفقاً لوكالة ارنا يأتي استدعاء القائم بالأعمال السويسري استمراراً للجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية لرفع الحجز عن سفينة ايرانية كانت تحمل شحنة نفط وتمت مصادرتها في المياه الإقليمية لليونان بضغط وتدخل أمريكي.

وعبرت الوزارة للدبلوماسي السويسري عن احتجاج طهران الشديد لاستمرار الانتهاك الأمريكي الصارخ للقوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وحمولتها.

من جانبه أعلن القائم بالأعمال السويسري أنه سينقل الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين في أسرع وقت ممكن.

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