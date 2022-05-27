باتروشيف: مخلفات الأسلحة الغربية شكلت مصدراً لدخل الإرهابيين في أفغانستان

دوشنبه-سانا

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الشحنات غير القانونية للأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في أفغانستان هي المصدر الرئيسي لدخل الجماعات الإرهابية في هذا البلد.

وخلال الجولة الرابعة من المشاورات متعددة الأطراف حول القضايا الأفغانية اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبه قال باتروشيف “إن مكافحة الإرهاب على الأراضي الأفغانية أمر مستحيل دون القضاء على قاعدة موارده ونحن نتحدث هنا عن أسلحة تخلى عنها التحالف الغربي بكميات ضخمة خلال الانسحاب من أفغانستان”.

وأوضح أن من بين هذه الاسلحة أكثر من 1100 وحدة من العربات المدرعة وناقلات الجند المدرعة وحوالي 40 طائرة و40 مروحية تختلف درجات صلاحيتها للخدمة و350 بطارية مدفعية و500 مدفع هاون و250 وحدة من الأنظمة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات وأكثر من 300 ألف قطعة أسلحة نارية ثقيلة وخفيفة.

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