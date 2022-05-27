منصور: الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين في ظل غياب أي محاسبة دولية على جرائمه

نيويورك-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الفلسطينيين في ظل غياب أي محاسبة دولية على جرائمه متسائلا كيف ستغير “إسرائيل “سلوكها طالما لم يحرك المجتمع الدولي ساكناً.

ونقلت وكالة وفا عن منصور قوله في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الخاص بحماية المدنيين وقت النزاعات: “نحن كفلسطينيين نقتل من قبل قوات الاحتلال بسبب هويتنا.. نحن لا نقتل بالخطأ ولكن كجزء من مخطط كبير” مضيفاً: “إذا كنت فلسطينيا يمكن لـ “إسرائيل” أن تقرر ما إذا كنت ستعيش أو تموت ..لا حصانة لأي فلسطيني وهناك إفلات كامل من العقاب لكل إسرائيلي ومع ذلك يشعر البعض بالقلق على أمن “إسرائيل” في حين لا ينعم فلسطيني واحد بالأمان في أي مكان”.

وتابع منصور: “عندما نتحدث عن التهجير القسري ..أريدكم أن تتخيلوا الأسرة التي تعيش في خوف دائم بسبب اقتلاعها من منزلها والكوابيس التي تطارد أطفالها وهو ما يحدث الآن في مسافر يطا .. تخيلوا أنكم والدا غيث يامين الفتى الذي يبلغ من العمر 16 عاماً والذي كتب في هذه السن المبكرة وصيته.. تخيلوا كيف ستشعرون بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في مؤخرة رأسه”.

وبين منصور أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون للقتل والاعتقال والتشريد والمضايقة كل يوم فمن يحميهم من حرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد جيل فلسطيني تلو الآخر.

وأشار منصور إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه العدوان والاحتلال منذ عقود متسائلا ..”متى نتوقع أن تصلنا الشحنة القادمة من الأسلحة للدفاع عن أنفسنا وأرضنا.. ما هي الدفعة التالية من العقوبات التي سيتم فرضها على “إسرائيل”.. متى ستتم زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وكم عدد المحققين الذين نتوقعهم..متى ستنعقد القمة المقبلة حول المساءلة وهل نتوقع المزيد من التعهدات بتوفير موارد غير محدودة وإرادة سياسية لمحاسبة “إسرائيل”.

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