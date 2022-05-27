فولودين: أمريكا وأوروبا فشلتا بعزل روسيا

موسكو-سانا

اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن محاولات واشنطن وبروكسل لعزل روسيا فشلت وأن الولايات المتحدة فقدت دعم الأغلبية في العالم.

وحسب وكالة نوفوستي كتب فولودين في صفحته على التلغرام “فقدت الولايات المتحدة دعم الأغلبية في العالم وتظهر آخر عمليات التصويت في الأمم المتحدة أن الدول التي لا تدعم واشنطن تمثل غالبية سكان العالم”.

وأشار فولودين إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى إلى إجراء تغيير في منظمة الأمم المتحدة إذ انه يرغب في الحفاظ على النموذج أحادي القطب الذي لم يعد قائماً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency