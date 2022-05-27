27 أيار 1995 – مقتل نحو 2500 شخص إثر زلزال ضرب جزيرة ساخالين شرق روسيا

دمشق-سانا

1498 – البحار البرتغالي فاسكو داغاما يصل إلى الهند مكتشفا بذلك طريقاً بحرياً يمكن من التبادل المباشر بين أوروبا وآسيا.

1703 – إمبراطور روسيا بطرس الأكبر يؤءسس مدينة سانت بطرسبرغ كعاصمة جديدة بعد حصوله على منفذ إلى بحر البلطيق بانتصاره في حرب الشمال العظمى.

1832 – الجيش المصري بقيادة أحمد المونوكلي يفتح مدينة عكا بعد حصار دام 6 أشهر.

1941 – الحرب العالمية الثانية.. الرئيس الاميركي بنيامين فرانكلين يعلن حالة طوارئ غير محددة زمنيا.

1941 – الأسطول البريطاني يغرق البارجة الألمانية “بسمارك” أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك قرب سواحل أيرلندا وكان على متنها أكثر من ألفي بحار.

1965 – حرب فيتنام.. القوات الأميركية تبدأ قصف مواقع جبهة التحرير الوطنية في الجنوب.

1995 – مقتل نحو 2500 شخص إثر زلزال ضرب جزيرة ساخالين شرق روسيا.

2006 – مقتل حوالي ستة آلاف شخص في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية.

من مواليد هذا اليوم

1332 – ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع.

1897 – جون كوكروفت.. عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.

من وفيات هذا اليوم

1873 – رفاعة الطهطاوي.. من قادة النهضة العلمية في مصر.

1910 – روبرت كوخ.. طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1905.

1964 – رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو.

1988 – إرنست روسكا.. عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1986.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني للكشاف في الجزائر.

عيد الأم في بوليفيا.

عيد الطفولة في نيجيريا.

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