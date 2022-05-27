فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار أمريكي حول كوريا الديمقراطية

نيويورك-سانا

استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي اليوم ضد مشروع قرار أمريكي بشأن توسيع العقوبات ضد كوريا الديمقراطية.

وذكرت وكالة نوفوستي أن بقية الدول الـ 13 في المجلس صوتت لصالح مشروع القرار.

وكان مشروع القرار يتضمن إدانة التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ مؤخرا واقتراح خفض أحجام النفط الخام الذي يورد لكوريا الديمقراطية بموجب القرارات الدولية السابقة اضافة الى قيود أخرى على التجارة معها.

وفي كلمة له خلال الجلسة وصف مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الامن فاسيلي نيبينزيا توسيع العقوبات ضد كوريا الديمقراطية بأنه “أمر غير مجد”.

وقال نيبينزيا إن “الضغط المتزايد للعقوبات على بيونغ يانغ خطير للغاية” مبينا أن حزم العقوبات السابقة التي تم تبنيها ضد كوريا الديمقراطية أثرت سلبا على حياة مواطنيها.

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