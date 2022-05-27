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رئيسة حزب تركي: أردوغان يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية في تركيا

2022-05-26

أنقرة-سانا

حملت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشينار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في البلاد مشيرة إلى أنه بات يدرك أنه سيخسر الانتخابات المقبلة في البلاد.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن اكشينار قولها اليوم خلال اجتماع كتلة حزب الخير في البرلمان أن أردوغان يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا حالياً مشيرة إلى أن “تخبطات أردوغان بعد إدراكه خسارته للانتخابات المقبلة باتت واضحة للجميع”.

وأظهرت استطلاعات للرأي أجرتها مراكز عدة في تركيا تراجع شعبية أردوغان وحزبه بسبب سياساته الداخلية والخارجية الفاشلة.

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