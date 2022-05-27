بيان أوروبي: المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي

نيويورك-سانا

أكد مندوبو الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن أن مخططات الاحتلال اللإسرائيلي لإقامة آلاف البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد مندوبو كل من إيرلندا وفرنسا وألبانيا وإستونيا في بيان مشترك نيابة عن الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن ان إعلان سلطات الاحتلال إقامة أربعة الاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وأشاروا إلى أن إقامة ثلاث بؤر استيطانية في مدينة القدس المحتلة إضافة إلى استمرار عمليات الهدم والإخلاء في قرية مسافر يطا جنوب مدينة الخليل ستؤدي إلى تشريد أكثر من 1200 فلسطيني قسرياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency