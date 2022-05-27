مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قانون لمواجهة (الإرهاب المحلي)

واشنطن-سانا

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم بتمرير قانون لمواجهة “الإرهاب المحلي” تم اقتراحه من قبل عدد من النواب بهدف الحد من حوادث إطلاق النار الدموية المتزايدة في الولايات المتحدة.

وحسب موقع اكسيوس الأمريكي فان مشروع القانون المذكور يدعو لإنشاء مكاتب داخل وزارتي الأمن الداخلي والعدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تركز على الإرهاب المحلي بما يدعو إلى مزيد من القوانين ضد حمل الأسلحة للحد من “المذابح في الولايات المتحدة” إلا أنه تم التصويت عليه بنسبة 47 صوتا مقابل 47 معارضا أي أنه لم ينل نسبة 60 صوتا اللازمة لمواجهة تعطيل القانون.

ويسلط الفشل في تمرير القانون المذكور على الانقسام في الولايات المتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول حق حمل السلاح ويأتي مع تواصل جرائم اطلاق النار التي تحصد أرواح الأمريكيين.

وأحدث آخر هجومي إطلاق نار في الولايات المتحدة ردات فعل متباينة في المجتمع الأمريكي تجاه التداعيات الكارثية لحمل السلاح حيث أدى الهجوم الأول الذي وقع داخل محل بقالة بمدينة بوفالو في نيويورك إلى مقتل 10 أشخاص بينما أودى الثاني بحياة 21 شخصا بينهم 19 طفلا داخل مدرسة في ولاية تكساس.

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