من مباراة الوحدة و الكرامة في الجولة الثالثة من الفاينال فور

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
جمعية الصحة العالمية تعتمد قراراً لصالح الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة
2022-05-26
أسبوع للفيلم السوري في بغداد مطلع حزيران المقبل
2022-05-26
المهندس عرنوس لوفد أبخازي: تشجيع إقامة مشروعات استثمارية مشتركة
2022-05-26
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2022-05-25
مباحثات سورية عمانية لتعزيز التعاون المشترك في المجالين الثقافي والتربوي
2022-05-25
بوغدانوف:نأمل بإحراز تقدم في المحادثات المقبلة حول سورية بصيغة (أستانا)
2022-05-25
نيبينزيا: قوات الاحتلال الأمريكي تنهب موارد سورية وتمنع الاستقرار فيها
2022-05-25
محليات
(فرصة 2022).. دعم الشباب لدخول سوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال
2022-05-26
36 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في درعا خلال أسبوع
2022-05-26
تجارب ميدانية تجريها محافظة ريف دمشق للاستعاضة عن المبيدات الكيماوية
2022-05-26
بحث واقع العمل وعمليات الترميم في معامل حلب وشركاتها خلال جولة لوزير الصناعة
2022-05-26
الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء حارة نسبياً وسديمية في عدة مناطق
2022-05-26
مشروع جريح الوطن: 289 جريحاً يستعدون لامتحانات الشهادات العامة- فيديو
2022-05-26
مجلس الشعب يناقش قضايا خدمية ومعيشية وأخرى تتعلق بالتعليم العالي
2022-05-26
رياضة
نادال إلى الدور الثالث في رولان غاروس
2022-05-26
الإعلان عن قائمة لاعبي منتخبنا الكروي التي ستشارك في لقاء طاجيكستان الودي
2022-05-26
التشيلي غارين يتأهل إلى الدور الثالث في رولان غاروس
2022-05-26
شفيونتيك بسهولة إلى ثالث أدوار فرنسا
2022-05-26
فوز الوحدة على الكرامة في الجولة الثالثة من الـ (فاينال فور) لدوري كرة السلة للرجال
2022-05-26
التحكيم الأنثوي في الملاكمة يثبت جدارته محلياً وعينه على العالمية
2022-05-26
الأرجنتيني شفارتزمان إلى الدور الثالث لبطولة رولان غاروس
2022-05-25
اقتصاد
رخص لمشروعات سياحية في السويداء بتكلفة نحو 10 مليارات ليرة
2022-05-26
بردى تصدر لائحة أسعار جديدة للأدوات المنزلية الكهربائية أقل من مثيلاتها بـ20 بالمئة
2022-05-26
وزير إيطالي: المفوضية الأوروبية ستجد حلاً وسطاً بشأن حظر واردات الطاقة الروسية
2022-05-26
الصين: نلتزم بتحقيق منطقة تجارة حرة شاملة في آسيا
2022-05-26
ضبط سيارة محملة بـ 250 اسطوانة غاز صناعي مخالفة في حمص
2022-05-26
رئيس الوزراء: الموافقة على زيادة سعر شراء محاصيل التبغ والتنباك
2022-05-26
إكثار بذار حماة يبدأ استلام محصول الشعير من الحقول الإكثارية
2022-05-26
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الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا وشفاء 8 حالات
جمعية الصحة العالمية تعتمد قراراً لصالح الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة
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وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: نتائج التحقيقات الأمريكية في مجزرة الباغوز منحازة ومضللة
من مباراة الوحدة و الكرامة في الجولة الثالثة من الفاينال فور
2022-05-26
تصوير: سامر الشامي
الوحدة والكرامة
2022-05-26
mousa
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(فرصة 2022).. دعم الشباب لدخول سوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال
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