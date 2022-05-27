مقتل ثلاثة عراقيين جراء قصف لقوات النظام التركي شمال العراق

بغداد-سانا

قتل ثلاثة عراقيين اليوم جراء قصف لقوات النظام التركي استهدف حفلاً في شمال العراق.

وذكر مصدر أمني عراقي لمراسلة سانا في بغداد أن القوات التركية قصفت حفلاً اجتماعياً في قرية بناحية بامرني شمالي محافظة دهوك المحاذية للحدود مع تركيا مضيفاً أن القصف أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين اضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الضحايا والمصابين إلى الطب العدلي والمستشفيات.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت الشهر الماضي أن عمليات النظام التركي العسكرية في العراق عدائية واستفزازية وتشكل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه نافية وجود أي تنسيق معه في هذا المجال.

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