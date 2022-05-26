اليونان تتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد النظام التركي

أثينا-سانا

تقدمت اليونان بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد النظام التركي لانتهاكه سيادتها على الجزر الواقعة شرق بحر إيجة وانتهاج سياسة معادية من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام أن الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والموقعة من قبل ممثلة اليونان الدائمة لدى المنظمة الدولية ماريا ثيوفيلي تضمنت دعوة تركيا رسمياً إلى “التوقف عن التشكيك في سيادة اليونان على جزر بحر إيجة ولا سيما من خلال التأكيدات الخاطئة التي لا أساس لها من الناحية القانونية”.

وأضافت الرسالة إن “الأفعال الخطيرة التي تقوم بها تركيا تشمل تحليق طائرات مقاتلة متكررة فوق الأراضي اليونانية في انتهاك للقانون الدولي”.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس طالب النظام التركي مؤخراً بالتوقف عن انتهاك المجال الجوي اليوناني بطائراته المقاتلة مشيراً إلى أن “الاستفزازات التي تقوم بها تركيا غير مقبولة”.